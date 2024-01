O BBC "Sound of..." é já uma tradição: todos os anos, a BBC Radio 1 partilha uma lista dos 10 novos artistas que prometem dar que falar nos 12 meses seguintes, elegendo um vencedor.

Este ano, os The Last Dinner Party conquistaram o prémio da rádio britânica. O quinteto junta-se a nomes como Adele, PinkPantheress ou Sam Smith na lista de vencedores do galardão que destaca novos artistas.

Ayra Starr ,Caity Baser, CMAT, Elmiene, Kenya Grace, Olivia Dean, Peggy Gou, Sekou e Tyla também estavam na corrida. A lista de artista foi escolhida por um painel de 140 profissionais da indústria da música e que integram a lista BBC Sound of 2024.

Olivia Rodrigo, Declan McKenna, Chase & Status ou Mahalia fizeram parte do júri.

Os The Last Dinner Party atuam a 7 de junho no Primavera Sound Porto. A banda, que nasceu durante a pandemia, vai editar o seu primeiro álbum, "Prelude To Ecstasy", em fevereiro.

BBC Sound of 2024: