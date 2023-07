O terceiro dia do MEO Marés Vivas terminou em clima de festa com os Black Eyed Peas. Este domingo, dia 16 de julho, Xavier Rudd, Fernando Daniel e The Script também subiram ao palco principal do festival de Vila Nova de Gaia.

Ao início da noite, os irlandeses The Script roubaram para si todas as atenções. A banda foi recebida com casa cheia e apresentaram todos os grandes sucessos da sua carreira. Do início ao fim, o público cantou a uma só voz os temas do grupo liderado por Danny O'Donoghue e os corações aqueceram.

"Superheroes", "The Man Who Can't Be Moved", "If You Could See Me Now" e "For the First Time" marcaram os momentos altos do concerto no MEO Marés Vivas. "Breakeven" e "Hall of Fame" também não ficaram de fora do alinhamento.

Com um alinhamento carregado de sucessos, os The Scritp fizeram o “match” perfeito com o MEO Marés Vivas e, mais uma vez, provaram que são sempre uma aposta certeira.

"Boom Boom Pow" com os Black Eyed Peas

Depois dos irlandeses aquecerem os corações, os Black Eyed Peas chegaram com a missão de transformar o MEO Marés Vivas numa grande pista de dança.

Tal como no concerto de 2022 no Rock in Rio Lisboa, a banda animou o público com os últimos singles, como "Don't You Worry", mas também revisitaram temas antigos e que conquistaram os tops mundiais. Pelo meio da festa, will.i.am e companhia recordaram clássicos como "Love Tonight" ou "The Rhythm of the Night", que foram remisturadas com canções recentes.

Sem Fergie - que deixou o grupo em 2017 para se dedicar à maternidade -, mas com J. Rey Soul, os norte-americanos trouxeram ainda alguns ritmos latinos para a festa.

créditos: BRUNO FERREIRA

"Boom Boom Pow" ou "Pump It" (tema que incorpora "Misirlou", de Dick Dale, eternizada na banda sonora de "Pulp Fiction") garantiram momentos de festa, mas o público mostrou toda a sua euforia em "Where Is the Love?" e "I Got a Feeling", que fechou a noite.

Com os Black Eyed Peas, a edição de 2023 do MEO Marés Vivas terminou em total clima de festa. O festival regressa em 2024 a Vila Nova de Gaia.