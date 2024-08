Tiago Bettencourt vai terminar a digressão de 2024 com dois concertos especiais. No dia 17 de dezembro, o artista vai subir ao palco da Casa da Música, no Porto, seguido-se um espetáculo 360.º no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 19 de dezembro.

"Estes concertos tornaram-se uma tradição anual desde 2018, com exceção do ano de 2020 devido à pandemia", lembra a Everything Is New. Os bilhetes já disponíveis nos locais habituais e em everythingisnew.pt

Em comunicado, o cantor lembra que "dezembro ainda vai longe, mas não vale a pena adiar o anúncio que já se tornou usual". "Lá estarei mais um ano no Coliseu dos Recreios em Lisboa e na Casa da Música no Porto, para dois concertos únicos, trabalhados de propósito para esta ocasião", frisa.

"Como todos os anos, gosto de não revelar grande coisa sobre o que vai acontecer, e agradeço sempre a confiança que em mim tem depositado o público que vem enchendo por completo estas duas míticas salas de uma energia electrizante, o que me dá muita alegria, e claro, um grande sentido de responsabilidade", remata.

Casa da Música | 17 de dezembro

BILHETES

1ª Plateia - 34€ (Filas A a K)

2ª Plateia - 32€ (Filas L a YY)

2ª Plateia Vis. Red. - 24€ (Fila Z)

Coliseu de Lisboa | 19 de dezembro

BILHETES