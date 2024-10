Depois de em 2024 terem percorrido todo o país com a digressão "25-15" (25 anos – da partida de Amália Rodrigues e 15 anos – da estreia de Amália Hoje), o projeto que junta as vozes de Sónia Tavares (The Gift),Fernando Ribeiro (Moonspell) e Paulo Praça, ao trabalho do compositor Nuno Gonçalves (The Gift), anuncia agora o seu regresso a Lisboa e ao Porto.

No próximo ano, os Amália Hoje vão subir ao palco do Coliseu do Porto no dia 1 de março. Já no dia 7 de março, a banda tua no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os espetáculos vão contar com novas canções.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais.

1 de março de 2025 – Coliseu do Porto AGEAS

Bilhetes à venda na MEO Blueticket

BILHETES:

Cadeiras Orquestra – 45,00€

1ª Plateia – 40,00€

2ª Plateia – 35,00€

Tribunas – 35,00€

Camarotes de 1ª –180,00€

Frisas – 150,00€

Camarotes de 2ª –150,00€

Balcão – 35,00€

Galerias – 30,00€

Geral – 25,00€

7 de março de 2025 – Coliseu dos Recreios – Lisboa

BILHETES: