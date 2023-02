A 18ª edição do CoolJazz recebe pela primeira vez Tiago Bettencourt, no dia 27 de Julho, para celebrar os seus 20 anos de carreira. Tiago Bettencourt vai subir ao palco no Hipódromo Manuel Possolo e visitar os sucessos da sua carreira de duas décadas. Na mesma noite, Nena estreia-se também no palco do festival, onde apresenta o seu primeiro álbum de originais “ao fundo da rua” (2022). Será uma noite inteiramente em português.

Tiago Bettencourt fez parte dos “Toranja”, onde captou a atenção do público com os álbuns "Esquissos" e "Segundo". O seu percurso a solo iniciou-se em 2007, ao editar “O Jardim” Tiago Bettercourt & Mantha, 2007), que inclui temas como "Canção Simples", “O Jogo” e “O Lugar”. Nos anos seguintes, seguiram-se álbuns como “Em Fuga” (2010), “Acústico” (2012), “Do Principio” (2014), que incluir temas como “Morena” e “Maria” e “A Procura” (2018). Em 2020, Tiago Bettencourt edita “2019 Rumo Ao Eclipe”.

Nena, cantora e compositora, dona de uma voz distintiva e singular sobe pela primeira vez ao palco do COOLJAZZ, dia 27 de Julho. Com um novo trabalho de originais editado em 2022, “ao fundo da rua”, que inclui temas como “do meu ao teu correio”, “passo a passo”, “segui” e “portas do sol” (single Tripla Platina). A artista portuguesa irá abrir o palco no dia 27 de Julho, para cantada em português.

O CoolJazz tem já muitos outros artistas confirmados no seu cartaz: Lionel Richie (8 Julho), Kings of Convenience (19 Julho), Snarky Puppy (20 Julho), Van Morrison (22 Julho), Ben Harper (26 julho) e Norah Jones (29 Julho).