MARO é a mais recente confirmação no cartaz do Cooljazz.

A organização anunciou a presença na celebração dos 20 anos do festival a 19 de julho, uma noite dedicada à celebração da música portuguesa no palco do Hipódromo Manuel Possolo onde também já fora confirmada a atuação de Dino D`Santiago.

A cantora, multi-instrumentalista e compositora irá apresentar o seu último álbum “hortelã” (Abril 2023), onde apresenta uma versão intimista com uma presença acústica de folk, bem como êxitos da sua carreira, onde se destaca a vitória do Festival da Canção e a representação de Portugal na Eurovisão em 2022 com o tema “saudade, saudade”.

MARO

19 de julho 2024, Hipódromo Manuel Possolo, Cascais