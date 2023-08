Tim Bernardes, que atuou na quinta-feira no festival Paredes de Coura, tem espetáculos agendados para 31 de janeiro no Coliseu do Porto e 1 de fevereiro no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, de acordo com a promotora Sons em Trânsito, num comunicado hoje divulgado.

“Uma das maiores vozes da nova geração da MPB [Música Popular Brasileira], Tim Bernardes traz aos Coliseus o seu mais recente e muito aclamado álbum ‘Mil Coisas Invisíveis’. Prometida está também a viagem a um percurso curto, mas já repleto, onde se destacam o primeiro álbum ‘Recomeçar’ (2017), as canções escritas para grandes artistas como Gal Costa e Maria Bethânia e os temas da sua banda de sempre, O Terno”, refere a promotora.

Os bilhetes para os concertos nos Coliseus já estão à venda.

Os preços para o Porto variam entre os 25 e os 45 euros e para Lisboa entre os 25 e os 40 euros.