Travis Scott esgotou os seus dois concertos no WiZink Center, em Madrid, e, segundo a reportagem do El Mundo, "o volume do som foi tão alto que assutou os moradores de Bernabéu". Agora, os responsáveis pela sala de espetáculo espanhola revelaram que o artista não cumpriu as normas estabelecidas relativas aos limites sonoros.

Em comunicado, a organização repreendeu o rapper norte-americano. A empresa que gere o WiZink Center explicou que, depois do primeiro concerto, exigiu que Travis Scott respeitasse as limitações de som na segunda noite, avisando que tomaria medidas caso não fossem respeitadas as regras - e não foram, "apesar dos repetidos avisos que a equipa do local enviou através dos seus promotores e até mesmo diretamente aos seus técnicos de som".

De acordo com o El Diário, o limite de som é de 102 decibéis, para minimizar ao máximo o barulho no exterior, e o rapper terá ultrapassado os 120.

"É lamentável que um artista do nível de Travis Scott, que é seguido por milhões de fãs em todo o mundo, capaz de criar um espetáculo de brilho como o que vivemos com o 'Utopia- O Circus Máximus Tour', não cumpra as normas ambientais das cidades que visita e oferece uma imagem de irresponsabilidade no mundo da música que pode prejudicar gravemente todo o sector", frisa a empresa em comunicado.

"O aviso do WiZink Center a Travis Scott significa que, antes de uma futura nova atuação na arena de Madrid, terá de assumir garantias extraordinárias de cumprimento dos regulamentos internos", remata o comunicado.