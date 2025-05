Das primeiras notas de "Bloody Mary", Lady Gaga, que surgiu em palco com um vestido vermelho escarlate, incendiou uma multidão no sábado, 3 de maio, na icónica praia de Copacabana ao dar início ao seu mega concerto gratuito no Rio de Janeiro.

A diva pop norte-americana, que não actuava no Brasil desde a digressão de 2012, prosseguiu com "Abracadabra", uma das faixas do seu mais recente álbum, "Mayhem", lançado em março.

"Faltei a várias aulas na universidade só para vir a este concerto", contou à AFP Walter Segundo, um estudante de 23 anos que viajou cerca de três mil quilómetros desde São Luís, no Maranhão, até ao Rio. "A Lady Gaga é tudo para mim, sou fã dela desde 2008", acrescentou.

Ao longo da semana, os little monsters, o carinhoso apelido dos fãs da cantora de 39 anos, encheram a "Cidade Maravilhosa".

A câmara municipal do Rio de Janeiro divulgou uma estimativa de público de 2,1 milhões de pessoas, o que deverá injectar 100 milhões de dólares na economia local — quase 30% a mais do que o concerto gratuito de Madonna no mesmo local há um ano.

As autoridades municipais esperam consolidar esta tradição de grandes concertos gratuitos em maio, para estimular o turismo numa época considerada de época baixa. O presidente da câmara, Eduardo Paes, sugeriu que pretende trazer a banda de rock U2, embora sem adiantar uma data.

Mega operação de segurança

Para o concerto de sábado, as autoridades prepararam um impressionante esquema de segurança, com mais de cinco mil polícias, drones e câmaras de reconhecimento facial.

Os participantes tiveram de esperar em longas filas para passar pelos pontos de controlo da polícia, com detectores de metais, e aceder à praia num dia de calor intenso.

Idolatrada pela comunidade LGBTQIA+, a intérprete de "Bad Romance" estava escalada para ser a atração principal do Rock in Rio em 2017, mas teve de cancelar à última hora por motivos de saúde.

"Mayhem", o oitavo álbum de Lady Gaga, está repleto de êxitos como "Die with a Smile", gravado com Bruno Mars e premiado com um Grammy — o 14.º da cantora e actriz.

Mas Alan Jones, um cabeleireiro de Santa Catarina, afirmou que prefere "Born This Way" acima de tudo, e que foi essa música a inspiração para a tatuagem de caveira azul que tem no braço esquerdo.

"Adoro essa música. Porque foi quando me descobri (...) quando me estava a aceitar. E foi a música que fez de mim o que sou hoje", contou o fã, dias antes de completar 30 anos.

Alguns little monsters chegaram à praia na manhã de sábado. "Estou aqui desde as 7h40", disse Alisha Duarte, de 22 anos, que não hesitou em passar o dia inteiro ao sol para ver a sua artista favorita ao vivo.

"Estou a ser paciente, por enquanto está tranquilo. Acho que vai ficar mais difícil à noite, quando começar a encher, mas vamos sobreviver — a Gaga merece", acrescentou ela na manhã de sábado.

