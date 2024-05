Dia 18 de maio, Carlos Alberto Moniz convida miúdos e graúdos a fazer amigos entre os animais, com o regresso em concerto da “Arca de Noé - As Canções da Nossa Memória”. Os espetáculos, marcados para às 11h00 e 16h00, vão decorrer no Capitólio, em Lisboa. Veja a conversa do SAPO Mag com o cantor e apresentador.