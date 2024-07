Um dos mais populares nomes do trap brasileiro da atualidade, Veigh regressa a Portugal na sexta-feira, dia 19 de julho, para atuar no Summer Opening 2024, considerado o maior festival de música da Madeira, que decorre no Parque de Santa Catarina.

O artista conta com mais de 3,5 mil milhões de reproduções nos serviços de streaming."Novo Balanço", "Ballena", "Engana Dizendo que Ama" e "Confissões PT2" são alguns dos maiores sucessos do cantor brasileiro.

O Summer Opening arrancou no passado fim de semana e termina no 20 de julho – e os artistas vão dividir-se por dois palcos, num total de mais de 32 horas de música.

No dia 19 de julho, além de Veigh, o festival recebe Ivandro, Julinho KSD, Zarco/Beatbombers, Noia, GMO e Marlokov e no dia 20 de julho atuam Milky Chance, Van Zee, Pedro Mafama, Maya Blandy/Nuno Lopes, Zen Baboon, Jay Camara e Vitor Batista.

“Uma verdadeira festa de tributo ao verão. Dez anos de história que já proporcionaram cerca de 150 atuações e mais 50 estreias ao vivo na Madeira”, realça a organização, indicando que os bilhetes para o festival estão à venda em summeropening.pt, lojas FNAC, Worten e ticketline.