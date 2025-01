As subscrições de serviços de streaming música e as vendas de discos de vinil dispararam em 2024 no Reino Unido, de acordo com a BBC. Nos últimos 12 meses, os consumidores gastaram cerca de 2,8 mil milhões de euros,.

O valor do ano passado foi o mais alto de sempre, batendo o recorde 2001 (2,57 mil milhões de euros).

Em 2024, no Reino Unido, "The Tortured Poets Department", de Taylor Swift, foi o álbum mais vendido ( 783 820 cópias vendidas), segundo a Digital Entertainment and Retail Association (ERA).

Segundo os dados, em 2024, as subscrições de serviços como Spotify, Amazon Music e Apple Music foram responsáveis por quase 85% do montante gasto em música.

Já o mercado de discos de vinil cresceu 10,5%, com 6,7 milhões de discos vendidos no último ano. As vendas de CDs mantiveram-se estáveis.