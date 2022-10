As imagens de um registo da única digressão dos Beatles no Japão, em 1966, foram divulgadas após uma longa batalha judicial no país.

A polícia japonesa gravou o vídeo de 35 minutos, a preto e branco e sem áudio, por questões de segurança. Agora, está disponível em acesso livre no YouTube.

Os quatro cantores, vestidos de quimonos, saem do avião nas imagens. Noutras fotos, a banda apresenta-se à frente de uma multidão enlouquecida no Budokan, em Tóquio.

Os arquivos têm, no entanto, um detalhe interessante. Por respeito à vida privada, o rosto dos Beatles e das outras pessoas filmadas estão borrados.

VEJA O VÍDEO.

Durante anos, a questão dos direitos de imagem dessas pessoas gravadas tornou-se um ponto de discórdia entre os fãs japoneses da banda, os defensores do direito de informação e a polícia local.

Os fãs recorreram ao Supremo Tribunal do Japão para tentar autorizar uma versão sem censura, alegando tratar-se de um "documento histórico" e consideram absurdo querer "borrar" as pessoas gravadas há mais de 50 anos.

Segundo eles, é quase impossível identificar os rostos hoje em dia.

Em 2018, porém, o tribunal rejeitou estes argumentos. Ao fim, prevaleceu a proposta da polícia de tornar o documento público, mas com o rosto borrado.