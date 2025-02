O cartaz da edição 2025 do festival, que quer “colocar a marca Pedras Sounds no mapa mundial dos festivais de música”, foi apresentado hoje naquela vila do distrito de Vila Real.

Entre a vontade de criar um concurso de bandas de garagem ou um festival de DJ, o festival nasceu em 2012 por iniciativa de um grupo de amigos de Pedras Salgadas com a missão de “dinamizar a localidade”, cativando público “dos oito aos 80 anos”.

“E ao longo dos anos temos vindo a aumentar tanto o número de visitantes, como também vamos aumentando as condições e as atrações aos nossos visitantes”, afirmou à agência Lusa Luís Pereira, um dos elementos da organização.

Segundo salientou, a ambição é tornar este evento numa “das principais atrações do verão de Trás-os-Montes” e colocar a vila termal de Pedras Salgadas na “rota dos grandes festivais a nível nacional e quem sabe, um dia, até internacional”.

A organização disse que o Pedras Sounds 2025 “promete ser o maior festival de sempre, com um cartaz diversificado e cheio de energia, para todas as idades e todos os gostos musicais”.

Os cabeças-de-cartaz da 9.ª edição são o ‘rapper’ português Piruka (André Filipe de Oliveira), que contará com a participação especial de Guga & Mun & Gama, e o DJ Kura (Rúben de Almeida Barbeiro), que atuam no dia 16.

Nesta que é a segunda noite do festival atuam ainda Faixa 13 e os DJ Alex Pires, Mindo Costa, Joel e Miguel Angelo.

“Acaba por ser uma noite mais diversificada porque o nosso objetivo é chegar a todos os públicos”, referiu Luís Pereira.

A primeira noite é, segundo a organização, mais temática e dedicada à discoteca Blondie, que existiu no parque de Pedras Salgadas, fazendo uma noite de viagem pelas décadas de 80 e 90 do século passado com Remember Blondie, Gil Sanches, We are the 90's Show com participação especial das Non Stop e o Melão e o DJ Rullez.

Luís Pereira referiu que no recinto do festival existirá uma praça de restauração, com produtos locais, e explicou que, durante os dois dias, os participantes são desafiados a descobrir Pedras Salgadas, a vila onde nasce esta água gasocarbónica, ainda o parque termal, o complexo mineiro de Tresminas ou a barragem da Falperra.

Salientou ainda que, em 2026, quando se assinalar a 10.ª edição do Pedras Sounds, se pretende realizar o festival já num novo espaço onde será possível acolher mais pessoas, criar melhores de acolhimento e um parque de campismo.

“É um sonho que temos e, para o ano, já iremos fazer o festival num outro local”, frisou.