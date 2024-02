O Festival Rock na Vila regressa em maio, a Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, e tem como principais atrações a banda Peste & Sida e o rapper português Bispo.

A 19.ª edição do Festival Rock na Vila regressa ao Parque de Feiras de Vila de Rei nos dias 31 de maio e 1 de junho, com um conjunto de nomes do panorama musical nacional.

Segundo o município de Vila de Rei, entidade organizadora do evento, a 19.ª edição apresenta como principais atrações as bandas Peste & Sida e o rapper Bispo.

O evento arranca no dia 31 de maio, com atuações das bandas Nowhere To Be Found e Peste & Sida, e os DJ Bad Monkeyz e Hugo Rafael.

Os Nowhere To Be Found são uma banda de metal alternativo formada na Ericeira e os Peste & Sida foram uma das históricas bandas dos anos 1980 da música portuguesa.

A primeira noite do festival fica ainda marcada pela estreia dos DJ Bad Monkeyz em Vila de Rei, que vão ser os responsáveis pela abertura da tenda eletrónica da edição de 2024 do festival.

Presença já habitual em diversas festividades pela zona centro e pelo próprio Rock na Vila, o DJ Hugo Rafael encerra a primeira noite.

No dia seguinte, atuam os Supa Squad, um grupo de dancehall português, um estilo de música oriundo da Jamaica.

Bispo atua no último dia do festival, numa noite que vai ser encerrada por The Village King’s DJ, DJs Art’Uritos e DJ Ceadas.

A entrada para o 19.º Festival Rock na Vila é gratuita, tal como o campismo.

Os interessados podem acompanhar todas as novidades do festival em www.facebook.com/festivalrocknavila.