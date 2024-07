Harry Daniels, estrela do TikTok que frequentemente canta para celebridades em encontros aleatórios, 'cruzou-se' com Kamala Harris no passado dia 21 de julho, depois de Joe Biden ter anunciado a desistência da corrida à Casa Branca.

O influecer cantou "Formation", de Beyoncé, para a atual vice-presidente norte-americana.

Depois de alguns versos, a equipa a conduz Kamala Harris para uma sala. "Quem é este rapaz?", pergunta a candidata do Partido Democrata.

No TikTok, o vídeo soma mais de três milhões de visualizações.

Veja o vídeo: