O cantor Brian Molko, de 50 anos, atuou na semana passada com a sua banda no festival Sonic Park em Stupinigi, na região de Turim e, no palco, proferiu vários insultos contra a primeira-ministra italiana.

"Giorgia Meloni, seu pedaço de merda, fascista, racista", gritou Molko em italiano, segundo vídeos gravados por espectadores e partilhados nas redes sociais.

Giorgia Meloni

A Promotoria limitou-se a dizer à AFP que se trata de um "caso delicado" e não se quis pronunciar.

Giorgia Meloni, de 46 anos, lidera o governo mais à direita que o país já teve desde a Segunda Guerra Mundial.

O Código Penal da Itália prevê multas de 1.000 a 5.000 euros contra qualquer pessoa que "difamar publicamente a República", incluindo o governo, Parlamento, tribunais e exército.