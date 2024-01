Podem ser "Wildest Dreams" (em referência à canção do álbum "1989"), mas Joe Biden está a tentar ter o apoio de Taylor Swift nas próximas eleições presidenciais nos Estados Unidos. Os norte-americanos serão chamados às urnas em novembro.

De acordo com o The New York Times, a equipa da campanha quer convencer a cantora a apoiar publicamente o atual presidente dos Estados Unidos. Em 2020, quando Biden venceu Donald Trump, Taylor Swift partilhou nas suas redes sociais um vídeo de apoio ao candidato democrata.

A imprensa norte-americana sublinha, em referência à canção da artista, que o apoio de Taylor Swift é "um grande sonho" para Joe Biden.

União Europeia pede ajuda a Taylor Swift para apelar ao voto dos jovens

O vice-presidente da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, quer a ajuda de Taylor Swift para apelar à participação dos jovens nas Eleições Europeias, que se realizam entre 6 e 9 de junho.

O vice-presidente, de nacionalidade grega defendeu, em conferência de imprensa, que "ninguém consegue mobilizar melhor os jovens do que os jovens".

"São os jovens que podem mobilizar os jovens para a participação, mais do que os comissários", frisou. E quem é que pode ajudar na missão? Para Margaritis Schinas, Taylor Swift poderá ter um papel importante, relembrando que, em setembro de 2023, a cantora apelou que os seus fãs se registassem para votar - em poucas horas, o site vote.org somou mais de 35 mil inscrições.

“Taylor Swift vai estar na Europa em maio. Portanto, espero sinceramente que faça o mesmo pelos jovens europeus e espero mesmo que alguém da sua equipa de comunicação acompanhe esta conferência de imprensa e lhe transmita este pedido", disse o vice-presidente da Comissão Europeia.

Taylor Swift arranca a "The Eras Tour" a 9 de maio em Paris. Nos dias 24 e 25 de maio, a cantora norte-americana estreia-se em Portugal, no Estádio da Luz, em Lisboa.