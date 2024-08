Há 45 anos, no final dos anos 1970, um grupo de quatro elementos aparecia para dar voz ao rock cantado em português. Em setembro, os Xutos e Pontapés vão subir a palco para celebrar o aniversário.

A 14 de setembro, dia em que Zé Pedro faria anos, o grupo vai atuar no Queimódromo do Porto. A primeira parte do concerto estará a cargo das bandas Conjunto!Evite e Meu General.

Os bilhetes estão já à venda na MEO Blueticket. e podem comprados individualmente por 20 euros. Já o pack família, para quatro pessoas, custa 70 euros.

Haverá ainda descontos para quem usar o comboio na deslocação para a cidade. A CP – Comboio de Portugal oferece um desconto de 30% nas viagens de ida e volta em Intercidades, Inter-Regionais e Regionais com destino ao Porto, de 13 a 15 de setembro

"No dia do concerto há um bilhete especial de três euros, nas viagens de ida e volta nos comboios urbanos do Porto, mediante a apresentação de bilhete para o concerto mais um documento de identificação", destaca o comunicado.