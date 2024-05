A menos de um mês da 10.ª edição do Rock in Rio Lisboa, a organização do festival juntou-se a mais dez parceiros (Via Verde, CARRIS, CP, Metro, Fertagus, FlixBus, Rede Expressos, Gipsyy, TTSL - Transtejo Soflusa -, CARRIS Metropolitana e Telpark) num plano de mobilidade sustentável, que aconselha os festivaleiros a deixar o carro em casa nos dias do festival, optando por alternativas mais sustentáveis.

A melhor opção para chegar ao Parque Tejo são os transportes públicos, uma vez que as ruas nas imediações do festival estarão com acesso condicionado pela PSP, com circulação exclusiva para moradores, pelo que não haverá estacionamento próximo. "Ou a opção de estacionamento oferecida pelos parques da Telpark (com pré-reserva disponível), situados em pontos como Sete Rios, Roma, Oceanário, Alameda e Campolide, de onde será possível seguir em direção ao festival através da rede de parceiros de transportes públicos", destaca a organização.

Esta operação de âmbito nacional, que vai contar com mais de 60 pessoas, divididas por turnos, alocadas nas ruas e acessos exclusivamente para a orientação do público, é "resultado do esforço coletivo do Rock in Rio e dos dez parceiros de mobilidade, para oferecer diversas opções de deslocação capazes de corresponder às necessidades do público, com inúmeras vantagens".

"No Rock in Rio, temos uma grande preocupação em garantir a segurança e o conforto do público, assim como em minimizar o impacto do evento na vizinhança. A mudança da Cidade do Rock para o Parque Tejo Lisboa permitiu-nos planear e oferecer ao público condições únicas de deslocação que que não eram viáveis na Bela Vista. Outra grande diferença, é que o ordenamento do território nas redondezas do Parque Tejo não permite estacionamento irregular nas ruas, o que faz com que seja ainda mais importante que o público entenda, que para frequentar eventos de grandes públicos, como o Rock in Rio, o carro não é uma opção de todo para chegar ao recinto", frisa Ricardo Acto, COO do Rock in Rio.

#EuVouDeTransportes

Quer venha do Norte, do Centro ou do Sul, o Rock in Rio Lisboa preparou um Plano de Mobilidade para a 10.ª edição do festival, que vai ajudar todos aqueles que queiram chegar ao recinto no Parque Tejo com opções de transportes e horários alargados.

Para oferecer várias opções de deslocação capazes de atender às principais necessidades do público, estão contemplados horários alargados e preços especiais, pontos de partida de e para todo o país, para além de um shuttle especial operado pela CARRIS que ligará a Gare do Oriente até o Parque Tejo e vice-versa. Aos shuttles, juntam-se os serviços já prestados pela CARRIS e pela CARRIS Metropolitana na cidade de Lisboa.

Via Verde

A Via Verde entra como Parceiro de Mobilidade nesta 10.ª edição com o principal objetivo de simplificar e agilizar todo o processo de mobilidade de e para o festival. No âmbito do projeto de mobilidade, foi desenhada a ação para facilitar a chegada do público ao evento e reduzir o impacto desta deslocação.

Gare do Oriente – O grande ponto de encontro

A Gare do Oriente é, para muitos visitantes, a grande estação de chegada a Lisboa. Nesta 10.ª edição, a estação do Parque das Nações é a vizinha da nova Cidade do Rock e, por isso, a Gare será o ponto de encontro para quem vai ao Rock in Rio Lisboa.

- Haverá shuttles regulares em autocarros da CARRIS com ligação direta Gare do Oriente – Rock in Rio Lisboa – Gare do Oriente, das 12h30 até às 01h30, com reforço especial da frota a partir das 00h00 (hora de término do último concerto do Palco Mundo), garantindo que todos consigam apanhar os restantes transportes na Gare do Oriente.

- Para ter acesso ao shuttle CARRIS basta fazer a sua pré-reserva na App Rock in Rio Lisboa, brevemente disponível na App Store e na Google Play Store.

- O valor do shuttle CARRIS ida-e-volta é de 1 euro para a compra antecipada e de 2 euros para quem comprar no dia do embarque. A compra antecipada do bilhete para o shuttle CARRIS - via App - evita a espera nas filas para a entrada no shuttle CARRIS.

- Quem optar pelo uso do shuttle CARRIS poderá retirar o seu copo (que custa 1 euro dentro do recinto) gratuitamente num dos bares do festival.

CARRIS – AUTOCARROS E SHUTTLES

A CARRIS será responsável por operacionalizar o Shuttle CARRIS Gare do Oriente – Parque Tejo – Gare do Oriente. Além do Shuttle CARRIS Gare do Oriente – Parque Tejo – Gare do Oriente, haverá os seguintes trajetos para chegar bem próximo do Rock in Rio Lisboa.

26B : Parque das Nações Norte / Parque das Nações Sul, cobre toda a zona do Parque das Nações ( https://www.carris.pt/viaje/carreiras/26B )

708 : Martim Moniz / Sacavém, passa toda a Av. Almirante Reis e a Av. Almirante Gago Coutinho, passando perto do ISEL e do Spacio Shopping ( https://www.carris.pt/viaje/carreiras/708 )

Consultar paragens e horários em https://www.carris.pt/viaje/carreiras/

Para chegar ao Shuttle CARRIS na Gare do Oriente:

A CARRIS oferece ligações diretas para o Oriente (sem qualquer transbordo):

Do Cais do Sodré (728 e 782)

De Entrecampos (744)

De Moscavide (705, 728, 744, 759 e 782)

Da Portela (728)

Do Prior Velho (725)

De Roma Areeiro (705 e 708)

Do Terreiro do Paço (728, 759, 782 e 794)

Além disso, quem estiver no campismo parceiro do festival pode apanhar a carreira: 750: Algés / Estação Oriente, com passagem na Estação de Benfica e Campo Grande.

A partir da Gare do Oriente, para quem apanhar o shuttle CARRIS à saída do Rock in Rio Lisboa em direção à estação:

208: Cais do Sodré / Estação Oriente, com passagem em Moscavide, Encarnação, Aeroporto, ISEL, Olaias, Av. Almirante Reis, Martim Moniz e Praça do Comércio ( https://www.carris.pt/viaje/carreiras/208 );

210: Cais do Sodré / Prior Velho, com passagem na Portela, Moscavide, ISEL, Beato, Santa Apolónia, Praça do Comércio ( https://www.carris.pt/viaje/carreiras/210 )

CARRIS METROPOLITANA

A CARRIS Metropolitana reforçará a oferta com sete linhas com mais de 70 horários na hora de ponta, à noite, e ainda com trajetos especiais planeados especificamente para dar resposta às necessidades dos festivaleiros. Na margem norte, as linhas conectam locais-chave como Loures e Vila Franca de Xira, enquanto que na margem sul, os destinos incluem Setúbal, Moita, Montijo e Palmela.

Em breve poderá consultar todos os horários noturnos para os dias do festival em carrismetropolitana.pt/rockinrio.

COMBOIO – CP (URBANOS DE LISBOA)

Se utilizar os comboios urbanos da linha de Sintra ou Azambuja, a viagem de ida e volta irá custar apenas 3€, sob apresentação do bilhete para o Rock in Rio Lisboa na bilheteira e carregamento do valor em Navegante Ocasional (custo 0,50€). Este bilhete promocional apenas terá validade na Linha de Sintra/Azambuja.

Sacavém será a estação mais perto do pórtico do festival, fica a uma distância de 7 minutos a pé. Haverá oferta especial de horário para regresso a casa sentido Sacavém - Sintra e sentido Sacavém - Azambuja. Os comboios especiais de regresso não realizam paragem em Moscavide, considerando que, à hora de fim dos concertos, esta estação estará fora de serviço.

A acessibilidade ao Serviço SIM (Serviço Integrado de Mobilidade para Clientes com Necessidades Especiais) estará garantida.

COMBOIO – CP (LONGO CURSO INTERCIDADES E REGIONAL)

Quem escolher o comboio para chegar ao Rock in Rio Lisboa e já tem bilhete para o festival, pode aproveitar o desconto de 30% nos comboios Intercidades, Regional e Inter-regional.

Pode também comprar bilhetes com desconto para os Comboios Urbanos de Coimbra e Urbanos do Porto, como complemento à viagem em Intercidades, Regional e Inter-regional. A CP preparou um Comboio Especial Intercidades nas madrugadas seguintes a cada dia do evento, entre Lisboa Oriente e Porto Campanhã com paragens em Santarém, Entroncamento, Pombal, Coimbra B, Aveiro, Espinho e Vila Nova de Gaia.

Horários CP

A mobilidade nos Urbanos de Lisboa também será assegurada com a Oferta Especial:

Madrugada de 16, 17, 23 e 24 de junho - Comboios Urbanos de Lisboa

Linha de Sintra | Sentido Sacavém » Sintra

Dias 16, 17 e 24 | Horas de partida de Sacavém: 0h00 – 00h15 – 00h30 – 00h45 – 01h00 – 01h15 – 01h30;

Dia 23 | Horas de partida de Sacavém: 01h00 – 01h15 – 01h30 – 01h45 – 02h00 – 02h15 – 02h30.

Linha da Azambuja | Sentido Sacavém » Azambuja

Dias 16, 17 e 24 | Hora de partida de Sacavém: 01h00;

Dia 23 | Hora de partida de Sacavém: 01h00 – 01h30.

A Linha de Cascais apenas responde com oferta regular no percurso Cais do Sodré -» Oeiras, sendo o último comboio às 01h30. No âmbito da 2ª fase das Obras de Modernização da Linha de Cascais, o troço Oeiras-Cascais é efetuado com recurso a serviço rodoviário de substituição, apenas no período já previsto. Não existirá oferta especial nesta Linha.

Longo Curso - IC

Para fazer face à mobilidade compatível com o término do festival, efetuar-se-ão os comboios especiais de Lisboa Oriente – Porto Campanhã.

Nas madrugadas dos dias 16, 17 e 24 de junho, após concertos: o último comboio com saída de Lisboa Oriente às 2h00 e chegada a Porto Campanhã às 05:12;

Na madrugada do dia 23 de junho: o último comboio com saída de Lisboa Oriente às 2h40 e chegada a Porto Campanhã às 05:55.

Este comboio especial estará à venda nos canais habituais do serviço Intercidades.

Longo Curso - Regional

O serviço Regional também realizará Oferta Especial em todos os dias do evento, da seguinte forma:

Nas noites de 16, 17 e 24 de junho: Última saída de Lisboa Oriente às 01h21 com chegada ao Entroncamento às 03:08.

Na noite de 23 de junho: Última saída de Lisboa Oriente às 02h06 e chegada ao Entroncamento 03h54.

Dias 15, 16, 22 e 23 de junho: Paragem extraordinária em Sacavém dos comboios com partida de Tomar às 13h13, 15h11, 16h00 e 17h11.

Mais informações em https://www.cp.pt/passageiros/pt/descontos-vantagens/em-destaque/rock-in-rio

COMBOIO – FERTAGUS

A quem vem da Margem Sul e já tem bilhete para o Rock in Rio Lisboa, a FERTAGUS oferece uma tarifa especial de ida e volta pelo valor de 2,50€. Quem optar por se deslocar de comboio até à Cidade do Rock, terá ainda à disposição estacionamento nos parques das estações FERTAGUS por apenas 1,80€ e nos parques Autossilo por 2,25€ (válido nas Estações do Pragal, Corroios, Foros de Amora, Fogueteiro e Coina).

Para que a experiência na Cidade do Rock possa ser vivida ao máximo, a FERTAGUS disponibilizará horários especiais com partida de Roma-Areeiro a sair pela 01h55 e, adicionalmente, no dia 22 de junho, às 2h55. A melhor ligação à cidade do Rock pode ser feita através de transbordo com a CP em Roma-Areeiro, seguindo até à estação de Sacavém e caminhando 7 minutos até ao recinto do festival.

Os portadores de bilhete para o Rock in Rio Lisboa poderão adquirir a viagem (ida e volta) pelo valor promocional de € 2,50, válido para qualquer origem Fertagus e com destino a Lisboa.

Neste preço promocional de viagem não está incluído o valor do cartão de suporte de carregamento, pelo que, caso não seja possuidor do referido cartão, deverá adquirir um pelo valor de € 0,50.

DE BARCO – TTSL - Transtejo Soflusa

Os festivaleiros que pretendam voltar para a Margem Sul, poderão contar com viagens até às 01h40 (Cais do Sodré > Cacilhas) e às 02h00 (Terreiro do Paço > Barreiro).