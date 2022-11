A cidade de Coimbra será presenteada com um alinhamento composto por temas autorais, como ‘Bahia’ e ‘Grêmio e A Nossa’, ambas de Yamandú Costa e Armandinho Macêdo, além de ‘Apanhei-te Cavaquinho’ (Ernesto Nazaré), ‘Marcha Turca’ (Mozart), entre outros clássicos.

A parceria entre os dois musicistas vem de longa data. O duo brasileiro tem-se encontrado nos palcos do mundo desde 2001, tendo sido o último concerto realizado durante o verão europeu, em Roma, na Itália.

Yamandú Costa reside em Portugal desde o início de 2020, quando se mudou para Lisboa com a também violonista e compositora venezuelana, Elodie Bouny.

Para o espetáculo no Teatro Académico Gil Vicente, o público contará ainda com a atuação do fadista Francisco Costa, que fará a primeira parte do concerto acompanhado por Ni Ferreirinha (baixo), Ricardo J. Dias (Acordeão/piano), Luís Barroso (guitarra portuguesa), Tiago Anjinho (violoncelo), Amadeu Magalhães (Instrumentos populares) e Luis C. Santos (viola).

Os bilhetes estão à venda na bilheteira do próprio teatro ou nos locais habituais, a 15 euros (balcão) e 30 euros (plateia).