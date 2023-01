Adele lançou "21", o seu primeiro álbum, em janeiro de 2011, há 12 anos. O disco contava com temas como "Rolling in the Deep", "Someone like You", "Set Fire to the Rain", "Rumour Has It" ou "Turning Tables". Aproveite para recordar na galeria algumas fotos da carreira da cantora britânica.

