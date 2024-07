O Victoria & Albert Museum, em Londres, promete ser um ponto de encontro para os swifties no próximos meses. De 27 de julho a 8 de setembro, o museu britânico vai receber a exposição "Taylor Swift: Songbook Trail" ("Taylor Swift: trilho pelo livro de canções"), que contará com objetos pessoais da cantora norte-americana. Veja na galeria as imagens.