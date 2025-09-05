Este passatempo termina dia 18 set 2025 às 09:59
A Universal Pictures e o SAPO Mag têm para oferecer convites duplos para as antestreias em Lisboa e Matosinhos.
A viagem da Gabby e da avó Gigi dá uma reviravolta inesperada quando a preciosa casinha de bonecas da Gabby acaba nas mãos da excêntrica senhora dos gatos, Vera.
Gabby embarca numa aventura para reunir os Gabby Gatos e recuperar a sua amada casinha de bonecas antes que seja tarde demais.
25 DE SETEMBRO NO CINEMA
PASSATEMPO
A Universal Pictures e o SAPO Mag têm para oferecer:
* 20 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 20 de setembro, às 21h30;
* 10 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos) , sábado, 20 de setembro, às 21h30.