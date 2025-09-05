A viagem da Gabby e da avó Gigi dá uma reviravolta inesperada quando a preciosa casinha de bonecas da Gabby acaba nas mãos da excêntrica senhora dos gatos, Vera.

Gabby embarca numa aventura para reunir os Gabby Gatos e recuperar a sua amada casinha de bonecas antes que seja tarde demais.

25 DE SETEMBRO NO CINEMA

PASSATEMPO

A Universal Pictures e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 20 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), sábado, 20 de setembro, às 21h30;

* 10 convites duplos para a antestreia da versão dobrada nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos) , sábado, 20 de setembro, às 21h30.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO (atualizado a 10 de julho de 2025)

O passatempo termina às 9h59 de 18 de setembro. Os resultados são divulgados nesta página até às 18h00.

O passatempo requer login obrigatório e o formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Universal Pictures Portugal (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) nos cinemas até cerca de 30 minutos antes do início do evento. Não serão entregues bilhetes mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.