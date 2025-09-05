O popular videojogo "Call of Duty" vai ser adaptado ao cinema.

O anúncio foi feito pelo estúdio Paramount, recentemente adquirido pela família multimilionária Ellison, ligada ao software.

O herdeiro David Ellison, filho do fundador da Oracle, Larry Ellison, assumiu o controlo da Paramount no mês passado e está a supervisionar um grande esforço para revitalizar o histórico, mas em dificuldades, estúdio responsável por "Top Gun" e "O Padrinho".

A série de jogos de tiro na primeira pessoa "Call of Duty" é uma das sagas de jogos mais vendidas no mundo, com 500 milhões de cópias vendidas. É jogada mensalmente por mais de 100 milhões de pessoas.

"Como fã de longa data de 'Call of Duty', este é realmente um sonho tornado realidade", disse David Ellison em comunicado.

Os jogos "Call of Duty" são produzidos pela Activision-Blizzard, que foi comprada pela Microsoft em 2023 por 69 mil milhões de dólares, na maior aquisição do setor.

Desde a sua estreia em 2003, houve mais de 30 títulos de "Call of Duty" no total

O mais recente grande lançamento — "Call of Duty: Black Ops 6", de 2024 — passa-se na década de 1990, com uma equipa de segurança numa missão para atingir um senador norte-americano e obter acesso a um local ultrassecreto em Washington.

No acordo com a Activision, a Paramount "desenvolverá, produzirá e distribuirá um filme em imagem real baseado em 'Call of Duty'", referiu o comunicado da empresa.

Não foram fornecidos valores para o acordo, nem detalhes sobre o filme planeado.

A revista especializada Variety noticiou que a parceria poderá expandir-se para outros filmes e séries televisivas de "Call of Duty", citando fontes anónimas. A Paramount não respondeu ao pedido de comentário da agência France-Presse.

"Desde as primeiras campanhas dos Aliados no 'Call of Duty' original, passando por 'Modern Warfare' e 'Black Ops', passei inúmeras horas a jogar esta saga que absolutamente adoro", disse Ellison.

"Receber a confiança da Activision e de jogadores de todo o mundo para levar este extraordinário universo narrativo ao grande ecrã é uma honra e uma responsabilidade que não encaramos de ânimo leve."

A Paramount é já a casa de uma popular adaptação de videojogos — os filmes "Sonic".

Os estúdios de cinema lutaram durante muito tempo para converter os jogos de sucesso em algo que o público assistisse.

Mas triunfos recentes como "Super Mario Bros.: O Filme", ​​​​que arrecadou mais de 1,3 mil milhões de dólares a nível global, e a receita de quase mil milhões de dólares com "Um Filme Minecraft" indicam que podem ter descoberto a fórmula.