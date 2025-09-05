Algumas portas levam-te ao teu passado. Outras levam-te ao teu futuro. E outras mudam tudo.

Sarah (Margot Robbie) e David (Colin Farrell) são dois solteiros que se conhecem no casamento de um amigo comum e que, por uma reviravolta surpreendente do destino, se reencontram em "Uma Grande, Corajosa e Bela Viagem" – uma aventura divertida, fantástica e arrebatadora, na qual revivem momentos importantes do passado de cada um, revelando como chegaram onde estão no presente... e possivelmente tendo a chance de mudar os seus futuros.

Um filme de Kogonada ainda com Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge no elenco.

18 DE SETEMBRO NOS CINEMAS

