O Festival de Veneza deu as boas-vindas a um dos nomes mais destacados da moda, Marc Jacobs, protagonista de um documentário de Sofia Coppola que procura revelar os bastidores do processo criativo do estilista, amigo dela.

"Marc by Sofia", apresentado fora de competição no festival na terça-feira, oferece um olhar íntimo sobre Jacobs, de quem a cineasta de "Lost in Translation" e "Marie Antoinette" é amiga há cerca de 30 anos.

"Por mais cliché que pareça, sinto que isto foi uma bonita carta de amor, para mim, o meu trabalho e a nossa amizade", declarou Jacobs ao canal italiano Rai na passadeira vermelha.

Jacobs, principal estilista da marca com o seu nome, foi diretor criativo da Louis Vuitton de 1997 a 2014, quando revitalizou a histórica casa especializada em malas com coleções de pronto-a-vestir e dando um toque urbano às peças.

O filme acompanha Jacobs enquanto prepara o desfile da Semana de Moda de Nova Iorque na primavera de 2024. A produção inclui entrevistas, imagens de arquivo e infiltra-se nos bastidores. Coppola, que nunca fizera um documentário, afirmou que viu este projeto como algo pessoal, quase como se estivesse a fazer "um filme caseiro".

"Marc by Sofia"

"Foi um verdadeiro retrato pessoal do meu amigo. Não era uma peça de marketing nem um anúncio. Foi realmente um projeto pequeno, sincero (...), para mim era muito importante mostrar Marc como uma pessoa criativa em pleno processo", explicou a cineasta à imprensa antes da estreia.

"Queria que fosse pessoal, mas não invasivo", acrescentou Coppola, que aparece brevemente em vários momentos do filme.

O filme chega justamente quando o conglomerado de luxo francês LVMH estará a ponderar vender a marca de Jacobs. Segundo o The Wall Street Journal, a empresa teria um valor estimado em mil milhões de dólares (860 milhões de euros).