Um retrato íntimo e político de Enrico Berlinguer, histórico líder do Partido Comunista Italiano e figura central do Eurocomunismo, cuja ética e visão democrática continuam a inspirar gerações em toda a Europa.

Quando um caminho parece impossível, devemos desistir?

Enrico Berlinguer, líder do Partido Comunista Italiano (PCI), o maior partido comunista do Ocidente nos anos 70, não o fez. Movido pela ambição de construir o socialismo na democracia, desafiou os dogmas da Guerra Fria e de um mundo dividido. Durante cinco anos, o PCI tentou chegar ao governo, dialogando com o maior partido do país, a Democrazia Cristiana, quase mudando a história.

Realizado por Andrea Segre, "A Grande Ambição" junta no elenco Elio Germano, Stefano Abbati, Francesco Acquaroli e Paolo Calabresi.

12 DE JUNHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

O Sapo Mag e a Risi Film têm para oferecer:

* 5 bilhetes duplos para a sessão no Cinema Fernando Lopes (Lisboa) (*), domingo, 15 de junho, às 16h00.

(*) Morada: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Campo Grande, 376, Lisboa.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 10h59 de 12 de junho. Os resultados são divulgados até às 18h00.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, preferencialmente até cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites/bilhetes. Estão não serão entregues mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.