"A Pequena Sereia" é a amada história de Ariel, uma bela e corajosa jovem sereia com sede de aventura. Ariel, a mais nova das filhas do Rei Tritão e a mais desafiadora, anseia por descobrir mais sobre o mundo além-mar e, enquanto visita a superfície, apaixona-se pelo belo Príncipe Eric.

Como as sereias estão proibidas de interagir com humanos, Ariel deve seguir o seu coração. Ela faz um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, que lhe dá a hipótese de experimentar a vida em terra, mas acaba por colocar a sua vida – e a coroa do seu pai – em perigo.

A versão 'live-action' do visionário realizador Rob Marshall do clássico musical de animação de 1989 vencedor do Óscar junta no elenco a cantora e atriz Halle Bailey como Ariel, Jonah Hauer-King como Príncipe Eric; Daveed Diggs como a voz de Sebastian; Awkwafina na voz de Scuttle; Jacob Tremblay na voz de Flounder; Noma Dumezweni como Rainha Selina; Art Malik como Sir Grimsby; Javier Bardem como Rei Triton; e Melissa McCarthy como Úrsula.

25 DE MAIO NOS CINEMAS

