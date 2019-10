Depravação. Cobiça. Homicídio. Sejam bem-vindos a Garlow!

O carpinteiro e agente funerário Patrick Tate (Emile Hirsch) vive com a sua jovem família nos arredores de uma pequena cidade fronteiriça na Rota da Califórnia, no decurso da Febre do Ouro de 1849. É um local austero mas relativamente calmo, até ao momento em que o fora-da-lei Dutch Albert (John Cusack) e o seu gangue tomam conta da povoação, matando quem ouse fazer-lhes frente.

Patrick embarca inicialmente por um caminho perigoso, retirando lucro do caos por estes gerado, mas é apenas uma questão de tempo até que ele tenha de proteger os seus da carnificina.

Cruzando o western, crime e drama, "Até à Morte" é realizado por Ivan Kavanagh.

7 DE NOVEMBRO NOS CINEMAS

