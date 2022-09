Baseado na história real de 'The Flying Bandit', que ainda detém o recorde dos maiores e mais consecutivos roubos na história do Canadá.

Robert Whiteman (Josh Duhamel), um charmoso criminoso, escapa de uma prisão no Michigan e cruza a fronteira para o Canadá, onde assume uma nova identidade.

Depois de se apaixonar por Andrea (Elisha Cuthbert), uma carinhosa assistente social que ele não pode sustentar, Robert decide roubar bancos e descobre que é excecionalmente bom nisso. Folheando diferentes disfarces e viajando pelo país, ele chama a atenção da imprensa nacional que o rotula de 'The Flying Bandit'.

Viciado na correria e no dinheiro que proporciona a sua vida dupla, Robert alia-se ao agiota e reputado gangster Tommy Kay (Mel Gibson) para maiores oportunidades. Tommy convence-o que é capaz de trabalhos maiores e incentiva-o a assaltar uma joelharia, envolvendo-o num dos maiores assaltos da história canadiana.

Com a notoriedade de Robert a crescer em tempo recorde, ele é colocado na mira do brilhante detetive Snydes (Nestor Carbonell), que tem como objetivo capturar o ladrão de bancos mais procurado do Canadá e colocá-lo onde ele merece... atrás das grades.

5 DE OUTUBRO NOS CINEMAS

