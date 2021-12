A sétima edição da Comic Con Portugal decorre de 9 a 12 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa, tendo como temática "A New Hope - Por Um Futuro Melhor".

"Será um evento diferente dos anteriores. Queremos trazer uma nova esperança, através de momentos felizes e várias surpresas neste reencontro com os fãs da cultura pop, num evento que volta a ocorrer em dezembro, tal como já tínhamos feito nas primeiras quatro edições. Vamos proporcionar aos visitantes e indústria, o melhor dos 2 mundos, num formato híbrido onde poderão tirar partido dos espaços indoor e outdoor", avança Paulo Rocha Cardoso, Diretor Geral da Comic Con Portugal, em comunicado.

Numa área total de cerca 110 mil m2, a experiência do público estará concentrada num espaço híbrido, englobando a Altice Arena e toda a sua área circundante exterior, onde estarão instalados auditórios, o Mercado Geek, exposições, ativações direcionadas ao momento do ano em que decorrerá o evento, assim como várias diversões para toda a família.

A Comic Con Portugal é o maior evento de Cultura Pop em solo português, que aborda uma grande variedade de temas, nomeadamente Cinema & TV, Banda Desenhada & Literatura, Gaming, Pop Asia & Área Comercial, Mundo do Cosplay, New Media, Música, CCPT Experience e Comic-Con Kids.

A última edição, em 2019, contou com mais de 140.000 visitantes, que puderam ver e interagir com convidados nacionais e internacionais de várias áreas da Cultura Pop. Em 2020, decorreu a Comic Con Portugal Celebration, um evento digital que contou com mais de 32 horas de emissão de vários conteúdos exclusivos deste universo, desde estreias e antestreias de filmes e séries, entrevistas a convidados nacionais e internacionais, painéis, lives no instagram da Comic Con Portugal, entre outros.

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 2 passes gerais individuais para a Comic Con Portugal, que decorre de 9 a 12 de dezembro no Parque das Nações, em Lisboa.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 8 de dezembro. Os resultados são divulgados até às 17h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram) e da Comic Con Portugal (Facebook ou Instagram).

Os convites serão enviados digitalmente por e-mail.

A participação nos passatempos de pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do e-mail sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

* NOTA: O acesso ao evento exigirá teste à COVID-19 (teste antigénio realizado até 48 horas antes ou teste PCR realizado até 72 horas antes, mesmo para os vacinados). Os auto-testes não serão válidos para a entrada no evento. Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório.