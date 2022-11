Este drama histórico de Marie Kreutzer, aclamado pela crítica, foi o filme selecionado pela Áustria para concorrer aos Óscares da Academia, na categoria de Melhor Filme Internacional.

A Imperatriz Elisabeth da Áustria é idolatrada pela sua beleza e conhecida por inspirar tendências de moda. Mas em 1877, 'Sissi' comemora 40 anos de idade e deve batalhar por manter a sua imagem pública de amarrar o seu corpete, cada vez mais e mais apertado. Enquanto o papel de Elisabeth foi reduzido contra os seus desejos a puramente performativos, a sua sede de conhecimento e entusiasmo pela vida tornam-na cada vez mais insatisfeita em Viena. Ela viaja para Inglaterra e Baviera, visitando ex-namorados e velhos amigos, em busca da excitação e o propósito da sua juventude. Com um futuro de deveres estritamente cerimoniais à sua frente, Elisabeth rebela-se contra a imagem hiperbolizada de si mesma e apresenta um plano para proteger o seu legado.

Um filme protagonizado por Vicky Krieps, vencedora do prémio da secção "Un Certain Regard" de Melhor Interpretação no Festival de Cannes (ex-aequo com Adam Bessa, de "Harka").

8 DE DEZEMBRO NOS CINEMAS

