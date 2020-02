Deejay Telio atua a 5 de março no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Depois de percorrer Portugal de norte a sul com a sua Happy Tour, Deejay Telio termina a sua digressão com um concerto em nome próprio numa das salas mais emblemáticas do país, o Coliseu dos Recreios em Lisboa.

Autor de vários hits como "Happy Day" (single de platina), "After Party" (single de platina) e "Esfrega Esfrega" (single de ouro), Deejay Telio é atualmente um dos maiores fenómenos da música nacional.

Apresentando uma diversidade imensa na sua sonoridade, conta com mais de 117 milhões de visualizações no seu canal de Youtube, 3 singles de ouro, 2 de platina e mais de 313 mil subscritores e 330 mil ouvintes mensais no Spotify.

No dia 5 de março, Deejay Telio promete fazer história num concerto especial, repleto de hits, temas do próximo álbum e muitas surpresas.

