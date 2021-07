Diogo Machado atua no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, a 17 de julho, a partir das 21h00.

Para Diogo Machado, desde cedo se tornou claro que era na música que tinha encontrado o seu supremo veículo de comunicação. Diogo tem 23 anos, vive em Lisboa, e participou no "The Voice" em 2019. É a pop acústica, com pulsar rock mas também espírito r&b, que o move. Os primeiros singles, apresentados em 2020 e inteiramente compostos e arranjados por si, deixam, aliás, tudo isto em evidência – mas mostram também que Diogo escreve do coração e para o coração.

É o que vai mostrar neste concerto, com os temas "Ficar", "Preciso de Ti" e "Um Só". Do alinhamento, deste concerto que será especial, farão parte temas que o público ainda não conhece e Diogo promete ainda surpreender os fãs com versões inéditas de temas de artistas com quem se identifica.

As canções de Diogo traçam uma narrativa própria mas refletem os sentimentos que todos procuram viver e, quem sabe, ultrapassar. Podem ser momentos suaves mas têm, em si, uma imensa vontade de conquista.

Esta é uma história que está, apenas, a começar, mas os objetivos de Diogo, a sua paixão pela música e a sua vontade de vencer prometem ser uma viagem à qual ninguém vai querer passar ao lado.

