É já dia 1 de outubro que Diogo Piçarra vai subir finalmente ao palco da Altice Arena, em Lisboa.

Se não conseguiu o seu bilhete, tem aqui uma oportunidade de ganhar dois bilhetes Platinum.

Com estes bilhetes terá direito a um pack de merchandise exclusivo, a entrada antecipada no concerto, acesso a Golden Circle perto do palco e ainda pode ir ao ensaio geral que vai acontecer em Lisboa no dia 21 de setembro.

Para participar só tem de preencher o formulário e escrever uma frase original onde nos diga quem vai levar consigo a este concerto e porquê.

Participe aqui.