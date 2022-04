A magia do mundo da Disney pela Lisbon Film Orchestra.

Os clássicos temas da Disney resgatam do nosso imaginário sonhos, emoções e fantasias, num espetáculo musical único dirigido pelo Maestro Nuno de Sá.

Os temas emblemáticos "O Rei Leão", "A Pequena Sereia", "Piratas das Caraíbas", "Mary Poppins", "A Bela e o Monstro", "Alladin" e "Frozen: O Reino do Gelo", entre outros, são as grandes estrelas deste espetáculo, interpretados por 55 músicos, 4 cantores convidados: David Ripado, Patrícia Duarte, Ricardo Ferreira e Vânia Blubird, sincronizados com as imagens dos famosos filmes da Disney projetadas na tela, proporcionando um espetáculo encantador para toda a família e fãs do mundo mágico da Disney.

Um espetáculo de produção conjunta da Lisbon Film Orchestra e a UAU para toda a família, avós, pais e netos para viver intensamente memórias, melodias, emoções, cantar e vibrar de emoção com cada canção, cada banda sonora eternamente mágica.

PASSATEMPO

A Lisbon Film Orchestra em parceria com a UAU e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 5 convites duplos para o concerto no Campo Pequeno (Lisboa), a 7 de maio, às 16h00;

* 5 convites duplos para o concertos no SuperBock Arena (Porto), a 14 de maio, às 16h00.

Basta responder a uma pergunta.

