Com um cartaz que aposta em especial no jazz, na soul e na música brasileira, o EDPCoolJazz regressa a Cascais ao longo do mês de julho para a sua 17.ª edição.

Todos os concertos decorrem no Hipódromo Manuel Possolo.

Programação EDPCoolJazz 2022:

2 de julho - John Legend | Murta | Gileno Santana Trio

10 de julho – Paul Anka | Mimi Froes | Aníbal Zola

21 de julho - Yann Tiersen | Quinquis | Mateus Saldanha Trio

23 de julho - Miguel Araújo convida Rui Veloso | Tiago Nacarato | Diogo Alexandre

27 de julho - Diana Krall | Frankie Chavez & Peixe | Hugo Lobo

28 de julho – Jordan Rakei | Moses Boyd | João Espadinha

30 de julho - Jorge Ben Jor | Jéssica Pina | Francisco Gomes Trio

