Do visionário realizador nomeado para o Óscar Baz Luhrmann chega o drama “Elvis”, com Austin Butler e o vencedor de dois Óscares Tom Hanks.

"Elvis" explora a vida e a música de Elvis Presley (Butler) sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, o "Coronel" Tom Parker (Hanks). A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até ao seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).

No elenco de "Elvis" surgem ainda atores como Helen Thomson, Richard Roxburgh, DeJonge, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel e Kodi Smit-McPhee.

23 DE JUNHO NOS CINEMAS

© 2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

