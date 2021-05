A lendária Billie Holiday, uma das maiores intérpretes de jazz de todos os tempos, foi adorada por fãs de todo o mundo durante a maior parte da sua carreira.

Na década de 1940, em Nova Iorque, o governo federal perseguiu Holiday no âmbito de um esforço crescente para escalar e racializar a guerra contra a droga, procurando impedi-la de cantar a sua controversa e comovente balada Strange Fruit.

Realizado por Lee Daniels ("Precious", "O Mordomo") e com participação da cantora e compositora Andra Day, nomeada para o Óscar de Melhor Atriz, "Estados Unidos vs. Billie Holiday" apresenta com frontalidade a vida complicada e irreprimível deste ícone musical. No elenco estão ainda Trevante Rhodes, Natasha Lyonne, Garrett Hedlund, Miss Lawrence, Rob Morgan, Da'Vine Joy Randolph, Evan Ross, Tyler James Williams, Tone Bell e Erik LaRay Harvey.

20 DE MAIO NOS CINEMAS

