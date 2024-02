O 44.º Festival Internacional de Cinema do Porto FANTASPORTO decorrerá de 1 e 10 de março.

No histórico Cinema Batalha, agora denominado Batalha – Centro de Cinema, localizado na baixa do Porto, junto ao Teatro Nacional São João, o Fantasporto – Festival Internacional de Cinema apresentará cerca de 100 filmes de 30 países, todos inéditos, e 28 em antestreia europeia, internacional e mesmo mundial. Estarão presentes a maioria dos realizadores e equipas dos filmes em competição.

Como sempre, o programa inclui quatro competições: a principal, o Cinema Fantástico com 30 longas e uma competição de curtas-metragens fantásticas, a Semana dos Realizadores, a Orient Express, dedicada a filmes asiáticos, e a competição do Prémio de Cinema Português.

As retrospetivas são variadas, ao realizador belga Karim Ouelhaj (venceu o Fantasporto 2023 com "Megalomania”), ao cinema do Cazaquistão e húngaro, e à Manga transposta diretamente para imagem real.

A noite de abertura, a 1 de março, apresenta o sucesso de Cannes, "Testament" do mundialmente respeitado realizador Denys Arcand.

O festival encerrará, e anunciará seus prémios a 9 de março, exibindo a incrível superprodução vinda da China, “Creation of the Gods I: Kingdom of Storms”, de Wuershan (dia 10 serão exibidos filmes do palmarés de 2024).

Mais informações sobre a programação no site oficial

Passatempo

O SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a sessão de "The Floor Plan", de Junichi Ishikawa (Japão), no Batalha – Centro de Cinema (Porto), quarta-feira, 6 de março, às 23h30;

* 5 convites duplos para a sessão de "Invisible Windows", de Bijukumar Damodaran (Índia), no Batalha – Centro de Cinema (Porto), quinta-feira, 7 de março, às 18h45;

* 5 convites duplos para a sessão de "Post Mortem", de Péter Bergendy (Hungria), no Batalha – Centro de Cinema (Porto), sexta-feira, 8 de março, às 18h30;

* 5 convites duplos para a sessão de "Liza, The Fox Fairy", de Károly Mészáros (Hungria), no Batalha – Centro de Cinema (Porto), sábado, 9 de março, às 18h45.

Basta responder a uma pergunta no fim desta página.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 9h59 de 5 de março. Os resultados são divulgados até às 18h00.

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) para levantar os bilhetes bónus no secretariado do Fantasporto, no piso 2 do Batalha – Centro de Cinema nos seguintes dias e horários:

- diariamente de 5 a 9 de março, das 14h30 às 19h00 (não é preciso levantar só no próprio dia da sessão que for escolhida, mas o horário tem de ser cumprido);

Esses bilhetes (bónus) terão de serem trocados desde o dia anterior à sessão que for escolhida ou no próprio dia a partir das 11h00 e até às 22h00 na bilheteira do Batalha por bilhete(s) normais (limitado ao número de lugares disponíveis).

A participação nos passatempos de antestreias/sessões pressupõe a disponibilidade para assistir, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

FORMULÁRIO