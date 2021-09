Após quase dois anos de pandemia, e depois de uma edição significativamente mais limitada do que o habitual, em 2021 o FEST volta cheio de vontade de regressar a uma certa normalidade entre 4 e 11 de outubro.

Sempre com a segurança dos espectadores em mente, o evento regressa no seu formato habitual, com sessões de cinema e um largo conjunto de Masterclasses que congregam em Espinho a nata do Cinema mundial.

Destaques não faltam nesta edição que tem como tema a “Esperança”. As competições do Lince de Ouro e Lince de Prata são as mais frescas de sempre, repletas de algumas das obras mais sonantes do momento. O Grande Prémio Nacional nunca foi tão completo e inclusivo, com três sessões de curtas pelas grandes figuras do futuro do cinema nacional.

E a presença da cineasta catalã Isabel Coixet no evento inclui uma retrospetiva do seu magnífico e íntimo trabalho, tanto mais que a Catalunha este ano tem todo o destaque, sendo também o foco da secção Flavours of the World.

Visite o sítio oficial para conhecer os pormenores de todas as propostas da programação da 17.a edição do FEST — Novos Realizadores | Novo Cinema.

PASSATEMPO

O FEST e o SAPO têm para oferecer:

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "A Way Home" , no Centro Multimeios de Espinho, a 5 de outubro, pelas 21h30;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Last Knights of the Right Side", no Centro Multimeios de Espinho, a 6 de outubro, pelas 22h00;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Elisa y Marcela", no Centro Multimeios de Espinho, a 7 de outubro, pelas 19h00;

* 3 bilhetes duplos para a sessão de "Competição Curtas – Ficção", no Centro Multimeios de Espinho, a 8 de outubro, pelas 16h30;

* 3 bilhetes duplos para a sessão do filme "Poppy Field", no Centro Multimeios de Espinho, a 9 de outubro, pelas 18h30.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 4 de outubro. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os premiados deverão levantar os seus bilhetes no Guest Office do FEST, localizado no Multimeios de Espinho (Rua 24, nº 800) até meia hora antes do início da respetiva sessão.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS E SEGURANÇA

Para a segurança de todos, o uso de máscara nas salas e espaços fechados é obrigatório. Chegue com antecedência: a lotação das salas foi reduzida, com espaçamento obrigatório entre lugares ocupados e os bilhetes são válidos no limite dos lugares disponíveis. Mantenha o distanciamento social necessário.