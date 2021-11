O FESTin está de volta com vários filmes a estrear em Portugal e na Europa.

De 17 a 24 de novembro, 'western spaghetti' brasileiro, violência doméstica, compra de votos, racismo estrutural, o legado de Marielle Franco e a riqueza da música em português são alguns dos diversos temas que permeiam as narrativas dos 51 filmes desta edição.

A criatividade, resistência e persistência são fatores predominantes nas obras cinematográficas dos países de língua e expressão portuguesa, que mostram uma qualidade ímpar. A seleção da programação do FESTin comprova que esta produção está cada vez mais aberta para novos formatos e linguagens.

A 12ª edição do FESTin - Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa celebra-se de 17 a 24 de novembro em formato híbrido, com parte de suas exibições no Cinema São Jorge (17 nov.), parte no Cinema City Alvalade (18 a 21 nov.) e parte online, na plataforma festinon.com (18 a 24 nov.), com a exibição gratuita de longas de ficção, documentário, curtas e a Mostra Cinema Brasileiro, além da Mostra FESTinha para os mais pequenos.

Visite o site oficial para mais informações sobre a programação.

