Para celebrar as noites quentes de verão ao som de alguns dos maiores artistas nacionais e respeitando todas as regras estipuladas pela DGS para a realização de concertos na fase atual de pandemia, a Sons Em Trânsito apresenta Lusco Fusco, um ciclo de concertos ao anoitecer, no terraço do Capitólio, em Lisboa, até dia 25 de julho. Os espetáculos têm sempre início às 20h00.

Em cada Lusco Fusco um concerto, todos os sábados e domingos, durante cinco fins de semana, num total de 10 concertos. O ciclo começou a 26 de junho com António Zambujo a solo, para apresentar as músicas do seu mais recente álbum, “António Zambujo Voz e Violão”. Na noite seguinte foi a vez de Matay nos tocar, com a intensidade soul da sua voz.

Gisela João apresentou-se a 3 de julho, e pela primeira vez, em Lisboa com o repertório do seu mais recente disco, “Aurora”. No dia seguinte, 4 de julho, foi Tiago Nacarato quem sobiu ao palco com o sotaque do Porto e do Brasil na sua música.

No sábado, 10 de julho, foi a vez de os D.A.M.A apresentarem o seu mais recente espetáculo da digressão “Sozinhos à Chuva” e no dia seguinte a voz única de Elisa Rodrigues convidou-nos para uma viagem entre o jazz e a pop.

No fim de semana seguinte, no sábado, 17 de julho, AGIR, que recentemente editou o single “Prescrever” e está a compor um novo disco, apresenta-se ao vivo. E no domingo, dia 18 de julho, Irma apresenta a frescura do seu disco de estreia, “Primavera”.

Carolina Deslandes, que no final de 2020 editou o EP e curta metragem “Mulher”, vai apresentar-se a 24 de julho e Rita Redshoes, que edita um novo álbum de originais em setembro, encerra o ciclo Lusco Fusco com chave de ouro a 25 de julho.

PASSATEMPO

O SAPO Mag tem para oferecer convites duplos para o Festival Lusco Fusco, a decorrer no Capitólio, em Lisboa, ao longo do mês de julho.

Basta responder a uma pergunta.

O passatempo termina às 15h00 de 22 de julho. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 60 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do e-mail sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia do evento, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência.