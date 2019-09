O FNAC Live 2019 decorre no Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII, em Lisboa, a 14 de setembro, a partir das 15h00.

Desde a primeira edição, em 2012, o FNAC Live materializa a forma de estar da FNAC enquanto promotora cultural e rampa de lançamento de novos nomes da música portuguesa, num festival urbano, que se mantém desde a sua génese no coração de Lisboa.

Nos palcos do FNAC Live juntam-se consagrados artistas no meio com nomes que se encontram a dar os primeiros passos, como é o caso dos vencedores dos Novos Talentos FNAC. E melhor de tudo... a entrada é livre!

A lista de talentos portugueses que saíram do programa Novos Talentos FNAC e já passaram por este palco é longa e conta com nomes conhecidos do grande público: PAUS, Capicua, Rita Redshoes, Capitão Fausto, Samuel Úria, Deolinda ou Cais Sodré Funk Connection, entre outros.

O espaço do FNAC Live 2019 terá dois palcos, um exterior e outro interior, uma zona de foodtrucks e vários bares.

