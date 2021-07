Sam tinha apenas 12 anos quando a mãe, Scarlet, uma assassina profissional, se viu obrigada a abandoná-la. Sam foi criada pela Firma, uma implacável organização criminosa para a qual a mãe trabalhava. Agora, quinze anos depois, Sam seguiu os passos da mãe e tornou-se uma assassina temível que usa as suas "aptidões" para resolver as trapalhadas mais perigosas da Firma, com a supervisão de Nathan. Ela é tão eficiente quanto leal.

Mas quando um trabalho de alto risco corre mal, Sam tem de escolher entre servir a Firma ou proteger a vida de uma inocente menina de 8 anos - Emily. Sob perseguição, Sam tem apenas uma hipótese de sobreviver: reencontrar a mãe e as suas letais associadas, As Bibliotecárias.

Estas três gerações de mulheres têm de aprender a confiar umas nas outras, enfrentar a Firma e o seu exército de capangas, e infernizar a vida de quem lhes pode tirar tudo.

O impressionante elenco de "Gunpowder Milkshake: Mistura Explosiva" junta Karen Gillan, Lena Headey, Paul Giamatti, Angela Bassett, Carla Gugino e Michelle Yeoh.

15 DE JULHO NOS CINEMAS

PASSATEMPO

A NOS Audiovisuais e o SAPO Mag têm para oferecer:

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS Colombo (Lisboa), a 14 de julho, pelas 19h30 (**) ;

* 10 convites duplos para a antestreia nos Cinemas NOS NorteShopping (Matosinhos), a 14 de julho, horário a confirmar (*) (**).

Basta responder a uma pergunta.

(*) Participe apenas se tiver disponibilidade caso a sessão em Matosinhos COMECE entre as 19h30 e as 21h30. Horário será confirmado mais perto da data do evento, de acordo com as medidas restritivas COVID-19.

(**) Atenção às horas. Os bilhetes ficam disponíveis no dia anterior à antestreia. Como forma de evitar qualquer tipo de aglomeração, a distribuidora diz que é FUNDAMENTAL que sejam levantados com antecedência e até no máximo duas horas antes da sessão.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 11h00 de 12 de julho. Os resultados são divulgados até às 16h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, cerca de 60 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

Chegue com antecedência: os lugares são marcados e a lotação foi reduzida. O uso de máscara é obrigatório.

A participação nos passatempos de antestreias pressupõe a disponibilidade para assistir às sessões, pelo que, excepto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do email sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA DAS ANTESTREIAS

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência: cumprindo a orientação da DGS, a lotação da sala foi reduzida. Mantenha o distanciamento social necessário. Seguimos juntos nesta experiência. Bom filme!