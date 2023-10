Inspirados pela banda norte-americana Type O Negative - que, todos os anos, celebrava a Noite das Bruxas com um concerto em Brooklyn - os Moonspell estrearam o conceito no Porto há 25 anos e, desde então, têm levado a sua festa Halloween a várias cidades, nacionais e internacionais.

No dia 31 de outubro, a banda sobe ao palco do Incrível Almadense e vai apresentar um alinhamento e produção exclusiva para Almada. Já a primeira parte do "Incrível Halloween" vai estar a cargo dos Thragedium, que editam, após 20 anos, um novo disco, "Lisboa depois de morta".

Quando ainda muito pouca gente celebrava esta festa pagã em Portugal, os Moonspell foram pioneiros e colocaram na agenda da sua imensa alcateia de fãs a data de 31 de outubro como a celebração ritual da música e da imagem do gótico, no dia 'em que as almas saem à rua' para anunciar o Inverno.

Antes, a partir das 18h00, no Cine-Incrível, serão exibidas curtas-metragens temáticas ao fantástico/ horror, de realizadores nacionais, com curadoria a cargo do Shortcutz. No mesmo local será servido um menu especial para quem quiser ganhar forças para a maior festa de Halloween do ano.

Horários:

18h00 Shortcutz Halloween, Cine-Incrível

20h30 Abertura de Portas, Salão de Festas Incrível Almadense

21h00 Thragedium

22h20 MOONSPELL

DJ set MOON AND SPELL até às 2h00

