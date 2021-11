Janeiro apresenta o último disco de originais, "Sem Tempo" a 21 de novembro no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa.

O artista atuará acompanhado pela sua banda, que esteve ausente dos palcos quase dois anos, e terá ainda a companhia de vários artistas convidados, parte do universo do disco, como Carolina Deslandes, Miguel Pité, Paulo Novaes e Tiago Nacarato.

"Este álbum foi lançado no dia da liberdade em 2020, o ano que mais nos ensinou sobre a liberdade e o tempo, e agora nascem estas duas datas irrepetíveis, de apresentação deste trabalho. Convido todos a esta viagem idílica (pelo álbum) Sem Tempo que celebra o regresso aos palcos, a conexão humana e acima de tudo, ao dançar, cantar e a estar verdadeiramente presente", diz o cantor em comunicado.

O concerto vai contar com cenografia de Pedro do Vale e Frederico Pauleta e com a banda de Janeiro - que inclui João Hasselberg, Guilherme Salgueiro e Pedro Costa -, "numa festa cheia de ritmo eletrónico, mas também introspeção e canções".

PASSATEMPO

O SAPO Mag têm para oferecer 10 convites duplos para o concerto de Janeiro no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, a 21 de novembro, às 21h00.

ATENÇÃO

O passatempo termina às 15h00 de 20 de outubro. Os resultados são divulgados até às 17h57.

O formulário pede nome completo. As participações incompletas podem não ser consideradas.

Só é aceite uma resposta válida por endereço de e-mail e por concorrente pelo que não adianta responder ao formulário mais do que uma vez.

Os participantes deverão seguir uma das redes sociais do SAPO (Facebook ou Instagram).

Os premiados deverão apresentar-se com o seu CC ou outro documento identificativo (não serão aceites fotocópias) junto das bilheteiras, até cerca de 30 minutos antes do início do evento, para levantar os seus convites. Não serão entregues convites mediante apresentação da identificação pessoal do vencedor por outras pessoas, nem cópias dos referidos documentos.

A participação nos passatempos de pressupõe a disponibilidade para assistir aos eventos, pelo que, exceto em casos de força maior que deverão ser atempadamente comunicados através do e-mail sapomag@passatempos.sapo.pt (identificado pelo nome e passatempo, incluindo a cidade), contamos com a presença de todos os premiados. Não são aceites trocas de vencedores, sendo que em caso de não possibilidade de comparência será sorteado um novo vencedor.

Concorra apenas se tem a certeza que pode estar presente.

Reservamo-nos o direito de excluir de futuros passatempos todos os que não procederem desta forma.

NORMAS DE SEGURANÇA

* Para a segurança de todos, o uso de máscara é obrigatório. No dia das antestreias, chegue com antecedência.