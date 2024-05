Joana Espadinha vai apresentar "Vergonha na Cara" no dia 9 de maio, no B.Leza, em Lisboa. A 10 de maio, a artista atua no Salão Brazil, em Coimbra, e a 26 de maio sobe ao palco do Novo Ático, no Coliseu do Porto.

Joana Espadinha é uma das cantautoras de referência da pop portuguesa e uma das compositoras mais relevantes da sua geração.

São vários os seus temas cantados a plenos pulmões pelo grande público e, paralelamente, Joana compõe também para outros artistas como Carminho, Marisa Liz, Sara Correia, Cláudia Pascoal, Luís Trigacheiro e Diana Castro, entre outros.

Dez anos depois do seu disco de estreia, Joana Espadinha lança agora "Vergonha na Cara”, o quarto álbum de originais. O novo longa-duração navega pela pop a que a cantora já nos habituou, com uma piscadela de olho ao indie rock e revelando também um lado mais introspetivo. Os temas de "Vergonha na Cara" foram produzidos por António Vasconcelos Dias, à excepção de "Será o que Será", que conta com a produção de Ben Monteiro.

Pelo prisma do seu olhar feminino e desafiador, contam-se não só as histórias de amor e da vida quotidiana, mas também os processos de transformação pelos quais uma artista passa ao longo do seu percurso, sem nunca deixar de lado a ironia e a autenticidade das suas letras, que já vão sendo uma imagem de marca.

Deste novo disco fazem parte os três singles já lançados - "Será o Que Será", "Vestir a Camisola" e “Vergonha na Cara” - muito bem recebidos pelo público e media nacionais.

