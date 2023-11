A Tour Portugal de Luan Pereira passará pelo Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 24 de novembro, e pelo Super Bock Arena, no Porto, a 25 de novembro.

Com apenas 14 anos, para divulgar concertos que ia dando nos bares de Rosana, interior de São Paulo, Luan Pereira começou a gravar vídeos na internet. Aliada ao carisma e à criatividade, a voz grave, que se tornou a sua marca registada, depressa o fez conquistar um público fiel nas redes sociais, onde conta com mais de 4,2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 4,5 milhões no TikTok, plataforma na qual, diariamente, investe na produção de conteúdos, dando a conhecer a sua rotina e interagindo com os seus seguidores.

Em junho de 2021, o seu primeiro DVD, “Do Mato Pro Mundo”, totalmente produzido pelo produtor musical Eduardo Godoy e composto por nove faixas, destacou-se significativamente no universo da música sertaneja. Recheado de participações inéditas de nomes associados a este género musical, tais como Ana Castela e Bruno e Barretto, ao obter um enorme sucesso nas redes sociais, este álbum corroborou aquilo que já era uma certeza: Luan Pereira é, indubitavelmente, um dos principais nomes do cenário sertanejo da nova geração.

Indo muito além do estilo sertanejo, em 2022, ousou a mescla com outros ritmos e lançou músicas com Ana Castela, Gustavo Mioto, Zé Felipe e DJ Chris No Beat. Presente em todas as plataformas digitais e no Youtube, após o êxito de “Ela Pirou Na Dodge Ram”, que atingiu 45 milhões de visualizações em menos de dois meses, “Moletom”, o seu mais recente êxito, com a participação de Gustavo Mioto, em apenas 13 dias, atingiu 17 milhões de visualizações no Youtube e quase nove milhões de ouvintes no Spotify.

Também no Spotify o sucesso crescente de Luan Pereira tem sido notório, visto que, neste momento, são mais de dez milhões os seus ouvintes mensais e que ocupa, com “Roça Em Mim”, o 3º lugar dos 50 hits brasileiros mais tocados, e o 37.º lugar, com “Ela Pirou na Dodge Ram”.

